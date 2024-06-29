Topkapı Sarayı kapılarını gece ziyaretlerine de açıyor | Her Cumartesi o saatler arasında gezilebilecek

Topkapı Sarayı bu gece itibarıyla her Cumartesi gecesi saat 21.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açtı. Topkapı Sarayı'na gelecek ziyaretçiler, iki grup halinde saray içerisinde gezme imkânı bulacak.
GECE ZİYARET SAATLERİ 21.00-23.00 ARASI OLACAK
Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı müzesi tarihinde ilk defa gece ziyaretlerine kapılarını açtı. Gece ziyaretleri, bu gece saat 21.00 ile 23.00 aralarında başladı. Ziyarete geleceklerin iki grup halinde müzeyi gezecekleri bildirildi. Ziyaretçiler, gezi sırasında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi'ni görebilecek. Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkâr Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.