Topkapı Sarayı kapılarını gece ziyaretlerine de açıyor | Her Cumartesi o saatler arasında gezilebilecek

"TARİHİNDE İLK DEFA BÖYLE BİR PROJE GERÇEKLEŞİYOR"

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Buradaki gerek açık alanlarda gerek kapalı alanları ziyaretçilerimizin gezmesini sağlamak amacıyla bir proje hazırladık. Bugün bu projemizi hayata geçiriyoruz. Topkapı Sarayı tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriyor. Hedefimiz özellikle insanların gündüz gezdikleri bölümleri, birimleri, avluları gece nasılmış nasıl görünüyor; özellikle harem olsun diğer bahçeler olsun galeriler olsun müzemizin tamamını gezmesini sağlamak amacıyla bugün itibarıyla gece gezilerini başlatmış bulunuyoruz. Burası 400 yıllık bir payitaht olarak yaşanmış bir mekân. Burada gerek harem bölümü olsun gerekse selamlık bölümü olsun herkesin özellikle merak ettiği ve buradaki hayatın nasıl gündüz olduğu gibi gece de nasıl olduğu merak ediliyordu. O merakı gidermek amacıyla hem ziyaretçilerimizin, özellikle avlularımız olsun ve diğer bölümlerde harem de dahil olmakla üzere görmesini sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik" şeklinde konuştu.