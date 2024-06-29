Sürücüsünün fenalaştığı motosiklet kuyumcu dükkanına daldı: O anlar kamerada

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü 65 yaşındaki Osman Çetin, önce başka bir motosiklete çarptı, ardından bir kuyumcu dükkanına girdi.

KUYUMCUYA DALDI

Kaza sırasında, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Çetin önce başka bir motosiklete çarptı ardından bir kuyumcu dükkanına girdi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.