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Sürücüsünün fenalaştığı motosiklet kuyumcu dükkanına daldı: O anlar kamerada

Manisa'da motosiklet sürücüsü Osman Çetin seyir halindeyken fenalaşarak motosikletin hakimiyetini kaybetti. Önce başka bir motosiklete çarpan çetin ardından bir kuyumcu dükkanına girdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 19:43 Güncelleme 29 Haziran 2024, 19:43
Sürücüsünün fenalaştığı motosiklet kuyumcu dükkanına daldı: O anlar kamerada

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü 65 yaşındaki Osman Çetin, önce başka bir motosiklete çarptı, ardından bir kuyumcu dükkanına girdi.

SEYİR HALİNDE FENALAŞTI
Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Osman Çetin, seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KUYUMCUYA DALDI
Kaza sırasında, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Çetin önce başka bir motosiklete çarptı ardından bir kuyumcu dükkanına girdi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada iş yerinde de hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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