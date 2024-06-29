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Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü! Kardeşinin suç örgütü liderini öldürdüğü ortaya çıktı

Trafikte katledilen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın kardeşinin 4 yıl önce suç örgütü lideri Bedirhan Bayğara’yı öldürdüğü anlaşıldı. Yunanistan’da hapiste olan Ramazan Bayğara’nın ise intikam için öğretmeni öldürttüğü ortaya çıktı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü! Kardeşinin suç örgütü liderini öldürdüğü ortaya çıktı

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Korkunç olay, geçen çarşamba Kocaeli Çayırova'da yaşandı. Fevzi Çakma Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, 17 yaşındaki bir kişi tarafından otomobilinde silahla infaz edildi. Cinayetinin ardından kan donduran detaylar çıktı. Çoğaç'ın kardeşi Yusuf Çoğaç'ın 4 yıl önce Adana'da suç örgütü lideri Bedirhan Bayğara'yı öldürdüğü anlaşıldı. Yunanistan'da tutuklanan çetenin yeni lideri Ramazan Bayğara'nın da kan davası uğruna Mahir Çoğaç'ı hedef aldığı öğrenildi. Bunun için 17 yaşında çetenin üyesini azmettiği belirlendi. İstanbul Ümraniye'de yakalanan zanlı ve ona yardım eden kişi, gözaltına alındı.

KARDEŞLERİ BİRÇOK SUÇA KARIŞMIŞ
Mahir Çoğaç'ın kardeşlerinden M. Çoğaç'ın da 2000'li yıllarda Adana'da "Çoğaçlar çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olduğu ve çeşitli suçlara karıştığı, S. Çoğaç'ın ise "silahlı çete üyeliği, adam öldürmek ve yaralamak" suçlarından 2002'de yakalanıp yargılandığı aktarıldı. 2006'dan bu yana da görev yapan Çoğaç'ın hiçbir suça karışmayarak kendisine ve ailesine Kocaeli'nde yaşam kurduğu öğrenildi.

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