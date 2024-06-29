Can Kıraç’a son veda

Koç Holding'in kuruluşunda önemli pay sahiplerinden Can Kıraç, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı kaldırıldığı hastanede çarşamba günü hayatını kaybetti. 97 yaşında vefat eden iş insanı, dün Bebek Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Aşiyan Kabristanı'na defnedildi. Can Kıraç'ın cenazesi, Koç ailesi başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından birçok insanı bir araya getirdi. Cenazeye katılanlar arasında iş dünyasından Rahmi Koç, Ali Koç, Semahat Arsel, Güler Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Aydın-Sema Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Faruk Süren, Ergün Gürsoy, Dursun Özbek, Leyla Alaton, Osman Çarmıklı, Bedri Baykam, İlber Ortaylı gibi çok sayıda isim katıldı.

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