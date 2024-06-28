Faciaya kıl payı! Deprem değil ihmal öldürecek

İstanbul Bahçelievler'deki Zafer Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binada dün sabah çökme meydana geldi. Enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi. Bina sakinleri, gece saatlerinde çatırtı sesleri duymaları üzerine saat 04.30 sularında binanın boşaltıldığını söyledi.

1980 yılında yapıldığı tespit edilen çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı. İlk 3 katında çökme yaşanan binada kontrollü yıkım yapıldı. 40 kişinin yaşadığı binadaki vatandaşlar ise Bahçelievler Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi. Öte yandan Güngören Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında da çökme meydana geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, binalardaki çökmelere ilişkin soruşturma başlattı.