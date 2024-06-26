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Ünlü manken Deniz Akkaya kızıyla olan yazışmalarını ifşa etti

Deniz Akkaya’nın devlet korumasına alınan kızı A.Ö. babası Efe Önbilgin’e verildi. Ama tartışma bitmedi. Ünlü manken şimdi de kızıyla olan yazışmaları ifşa etti. “Bizim evde spor zorunluluktur. Eğitimden bile önemlidir” dedi. Yüzme kursuna gitmek istemeyen A.Ö.’ye sinirlendiğini söyledi!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Ünlü manken Deniz Akkaya kızıyla olan yazışmalarını ifşa etti

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Manken Deniz Akkaya, kendisini balkona kilitleyen kızı A.Ö. ile tartıştı. A.Ö. ise annesinin onu dövdüğünü anlatttı. Mahkeme A.Ö.'yü geçici süreyle babası Efe Önbilgin'e verdi ama tartışma sonlanmadı. Deniz Akkaya şimdi de sosyal medyadan kızıyla olan mesajları yayınladı. Kızını yüzme kursuna gönderdiğini ama onun itiraz ettiğini açıkladı. Şu ifadeleri kullandı:

ASLA İNANMAZDIM...
Her evin düzeni var. Bizde spor bir zorunluluktur. Çocuk spora zorlanır, eğer kendi isteği ile yüzmeye başlamış ve bırakmış ise zorlanır. Çok sinirlendiğim zamanlar oldu ve dozu giderek arttı. Kızım okula gidip ağlamıştır ama okuldaki yetkisiz eleman hanımefendi neden ağladığını sormuş mudur, hayır! Çocuğumun spor yapmasını istemem kadar doğal bir şey var mı? Babam için en iyi çocuk 20 saat televizyon izleyen çocuktur! Evet çocuğum için en iyisini istedim, yeri geldiğinde spora gitmesini zorladım. Keşke zorlamasaymışım. Tıpkı babası gibi hayatımı yaşamaya devam etseydim! Biri, hayatım boyunca en sevdiğimin bana böyle bir üzüntü vereceğini ve benim de bu mesajları yayınlamak zorunda kalacağımı, fazlasını mahkemede suratına okumak zorunda kalacağımı söylese inanmazdım.

BENDE SIR KALACAK
Akkaya eski eşinin evine girip kızının telefonlarını almak istediğini belirtti. Şunları söyledi: Evime uyuşturucu koymaya çalışanlar, bir de bu telefonların peşinde. Çünkü gerçekler bu telefonda. Şimdi soruyorum: Benim 16 senedir tek başıma bakarak büyüttüğüm kızımın attığı mesajlar neler! Pek tabii ki bunları delil olarak kullanacağız... Ama dava bitene ya da Ayşe gelip benden özür dileyene kadar bu benim için sır olarak kalacak. Bu arada Akkaya kızına da mesaj gönderdi: Ayşe'cim, her şey gelir geçer ama benim kalp kırıklığım geçmeyecek.

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