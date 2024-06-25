Ayhan Sicimoğlu çalışanına şiddet uyguladı!

Muğla Marmaris, ünlü bir ismin dayak iddiasıyla sarsıldı. İddiaların hedefinde televizyoncu ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu vardı. İddiaya göre Sicimoğlu, Marmaris'te teknesinde çalıştırdığı Samet İ.'yi, işini beğenmediğini gerekçe göstererek işten çıkardı. Samet İ., parasını isteyince tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini anlattı.

Ancak genç adam kabul etmeyince tansiyon arttı. Samet İ., "Çalışanın hakkını vermiyor" diyerek parasını alamadığını açıkladı. Sicimoğlu ise karşılık olarak "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" ifadesini kullandı. Samet İ. "Ettiğiniz hakaretler ettiğiniz küfürler..." deyince, Sicimoğlu sinirlenerek tokat attı. O anlarda kamera kayıttaydı. Samet İ. "Darp raporu alacağım. Sizi polise şikayet edeceğim" deyince, Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı. Genç adam şu ifadeleri kullandı: "Video kayıtlarını silmem için 33 bin TL teklif etti. Videoları yayınlarsam da 300 bin lira talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Ama kabul etmedim. Suç duyurusunda bulunacağım."



KENDİMİ SAVUNDUM

Ayhan Sicimoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İddiaları yalanladı: Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım. Büyük paralar istendi. Olay bundan ibarettir...