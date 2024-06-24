Ünlü iş kadınları, iş adamı Bertan Aner yüzünden birbirine girdi

İstanbul'da iki iş kadının turizmci iş adamı yüzünden yaptıkları kavga mahkemede bitti. İddiaya göre bir giyim mağazası sahibi Ayça Kerimoğlu, turizmci eşi Bertan Aner'den ayrıldı. Ardından iş adamı, yine iş kadını olan Burcu Tandoğan ile nikah kıydı.

Ancak iki kadın arasında kavga başladı. İddiaya göre Tandoğan, kocasının eski eşi Kerimoğlu'na "Kocanı aldım. Senin anan baban yok mu, git onlardan medet um, ayağını denk al. Üç kuruşluk varoş, sefil kadın" gibi ifadeler içeren mesajlar attı.

Kerimoğlu ise Tandoğan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. İkili uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca dava açıldı. Savcılık, Tandoğan'ın Kerimoğlu için "Öldüreceğim" dediğini belirterek "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret", "kadına karşı tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" suçlarını islediğini vurguladı. Tandoğan hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

ARZU KAYA