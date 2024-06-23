Güvenlik korucusu Sevinç Gök, 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor

Azerbaycan asıllı güvenlik korucusu Sevinç Gök, Çukurca'da 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor. Aynı zamanda bir kız çocuğu olan Gök, "Anne olduktan sonra şehit annelerimizi daha iyi anlıyorum. Kızım şu an bizden kilometrelerce uzakta ve ben istediğimde gidip sarılabileceğimi biliyorum ama şehit annelerimizin böyle bir şansının olmadığını biliyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Vatan için, devletine ve bayrağına bağlı evlatlar yetiştirdikleri için hakları ödenmez. Bizlere haklarını helal etsinler" dedi.

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