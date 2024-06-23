SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Güvenlik korucusu Sevinç Gök, 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor

Azerbaycan asıllı güvenlik korucusu Sevinç Gök, Çukurca'da 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
Güvenlik korucusu Sevinç Gök, 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Azerbaycan asıllı güvenlik korucusu Sevinç Gök, Çukurca'da 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor. Aynı zamanda bir kız çocuğu olan Gök, "Anne olduktan sonra şehit annelerimizi daha iyi anlıyorum. Kızım şu an bizden kilometrelerce uzakta ve ben istediğimde gidip sarılabileceğimi biliyorum ama şehit annelerimizin böyle bir şansının olmadığını biliyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Vatan için, devletine ve bayrağına bağlı evlatlar yetiştirdikleri için hakları ödenmez. Bizlere haklarını helal etsinler" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekli olurken kazandıran tarih: Nasıl hesaplanıyor? Haziran mı Temmuz mu?
Tel Aviv’de isyan ateşi büyüyor! Katil Netanyahu’nun istifası için on binlerce İsrailli yine sokaklara akın etti
Kirada yeni dönem: Temmuz’da neler değişecek? Ev sahibi yasal oranı az bulursa ne yapabilir?
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu
HDPKK’lı eski vekilden alçak paylaşım! Hainliğini afişe etti: Türkiye’nin mağlubiyetine sevindi, Portekiz’e destek verdi
Fenerbahçe’nin yeni teknik adamı Jose Mourinho İstanbul gecelerinde! Kameraları görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Bodrum’da metrelerce kuyruk: Trafikte denetimler artırıldı
Dağıldık! Türkiye Portekiz karşısında farklı kaybetti... İşte atılan goller
İzmir, Konak’ta vahşet! Konuşmak için dışarı çağırdığı eşini başından vurarak katletti! Caniden ’Sevdan bitti kibriti çaktım’ paylaşımı
İtalyanlar Fenerbahçe’nin transferini duyurdu! Batshuayi sonrası yeni forvet belli oldu
Adana’da sokak ortasında katliam! Bir kişi karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü: Polis her yerde arıyor
Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı
EURO 2024’ün en talihsiz golü! Samet Akaydin’in geri pasında kaleci Altay topu ağlarda gördü
Katil İsrail Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne saldırdı: 42 kişi hayatını kaybetti!
İngilizler duyurdu: İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’de kurmak istediği kadro! Tam 6 transfer
SON DAKİKA