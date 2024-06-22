PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yangında can pazarı yaşandı! Diyarbakır-Mardin arasında etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle elektrik telleri birbirine değdi...

Diyarbakır-Mardin arasında etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle elektrik telleri birbirine değince anız yangını çıktı. Can pazarı yaşandı.

Hüseyin Kaçar Hüseyin Kaçar takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Yangında can pazarı yaşandı! Diyarbakır-Mardin arasında etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle elektrik telleri birbirine değdi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır Çınar'da şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Mardin Mazıdağı'daki kırsal alana da sıçradı. Bir anda 4 köyü tehdit eden büyük yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayılan yangının ardından Diyarbakır, Çınar, Mazıdağı ve Mardin'den çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye yollandı. UMKE, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çevre belediyelere ait iş makineleri de sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

HAYVANLARI KURTARMAK UĞRUNA
Diyarbakır ve Mardin'de Mehmet Buğdaycı (19), yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (18), İsmail Yardımcı, Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40), Remzi Yılmaz (25) ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin, tarlada yangın ortasında kalan hayvanlar ve çobanları kurtarmak isterken alevlerin arasında kaldığı anlaşıldı. 4'ü ağır 78 kişi de yaralandı. Yaralılar Diyarbakır ve Mardin'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Kendisine ve ailesine küfürler savurdu
Manisa, Uşak, İzmir ve Adana’da yangınla dört koldan mücadele | Çanakkale’den Siirt’e ve Mardin’den Bingöl’e alevler dizginlendi
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışmıştı! Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?
Katar son dakika duyurdu! İsrail ile Hamas arasında ateşkes mi yapılacak?
Türk Telekom
Çınar ve Mazıdağı’ndaki anız faciasında can kaybı yükseliyor! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği
İki takıma da yaramadı! Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı...
İsrail’in kanlı ’güvenli bölge’ oyunu! Önce göçe zorla sonra katlet | Soykırım tankları Refah’taki çadır kenti vurdu: Çok sayıda şehit
Teröristan tezgahı dağıldı PKK çıkmaza girdi! Elebaşı Sabri Ok’un son çırpınışları: Seçim için direneceğiz | Normalleşmeden rahatsızım
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a! Sarı kırmızılılar bonservis ödemeden transferi bitirebilir
İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | TRAFİK YOL DURUMU
Timur Cihantimur’un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston’da yakalanmaları planlı mıydı?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu! | PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA