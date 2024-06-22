Yangında can pazarı yaşandı! Diyarbakır-Mardin arasında etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle elektrik telleri birbirine değdi...

Diyarbakır Çınar'da şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Mardin Mazıdağı'daki kırsal alana da sıçradı. Bir anda 4 köyü tehdit eden büyük yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayılan yangının ardından Diyarbakır, Çınar, Mazıdağı ve Mardin'den çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye yollandı. UMKE, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çevre belediyelere ait iş makineleri de sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

HAYVANLARI KURTARMAK UĞRUNA

Diyarbakır ve Mardin'de Mehmet Buğdaycı (19), yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (18), İsmail Yardımcı, Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40), Remzi Yılmaz (25) ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin, tarlada yangın ortasında kalan hayvanlar ve çobanları kurtarmak isterken alevlerin arasında kaldığı anlaşıldı. 4'ü ağır 78 kişi de yaralandı. Yaralılar Diyarbakır ve Mardin'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.