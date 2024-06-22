Sümela rekoru

Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Trabzon'un Maçka İlçesi tarihi bir rekor kırdı. Maçka'daki binlerce yıllık Sümela Manastırı Kurban Bayramı'nda turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Altındere Vadisi Milli Parkı sınırları içinde, 300 metre yüksekteki kayalar oyularak inşa edilen manastır, bayram boyunca doğa ve kültür tutkunlarının tercihi oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, manastırı Arife günü ve bayramda yerli ve yabancı olmak üzere 14 bin 627 turist ziyaret etti.

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