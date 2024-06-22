Roberto Baggio hırsızların saldırısına uğradı

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Roberto Baggio (57), önceki gece Vincenza'daki evinde ailesiyle birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanyaİtalya maçını izlerken hırsızların saldırısına uğradı. Soyguncularla yaşanan arbedenin ardından başına darbe alan Baggio, ailesiyle birlikte bir odaya kapatıldı. Silahlı hırsızlar, Baggio'yu darp ettikten sonra değerli eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Soygunun ardından kapıyı kırarak odadan çıkan Baggio, polisi aradı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.