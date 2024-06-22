Kardeşini kurtarmak istedi canından oldu!

Gaziantep Nurdağı'nda arkadaşlarıyla birlikte baraj gölüne piknik yapmaya giden Ömer Faruk Tarhan (18) ve kardeşi Mehmet Fatih Tarhan (16) serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Mehmet Fatih Tarhan, suda çırpındı. Abisi Ömer Faruk Tarhan, yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarına sağlık ekipleri geldi. Gölette giren kardeşlerden Mehmet Fatih Tarhan, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ağabeyi Ömer Faruk Tarhan ise 5 saat sonra ölü bulundu. İstanbul Büyükçekmece'de ise denize giren İsa Çelik (16), boğuldu. Kıyıya çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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