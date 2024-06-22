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Esra Erol'da bir garip olay! "İnsan sevmiyoruz"

Aytül Karakaya, “Karpuz alacağım” diyerek sırra kadem bastı. Ablası Pınar Karakaya, Esra Erol’a katıldı. Anlattıkları izleyenler şaşırttı: Ailece insan sevmiyoruz. İçerimize kimse giremez.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Esra Erol’da bir garip olay! İnsan sevmiyoruz

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Pınar Karakaya, "Karpuz almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan kız kardeşi Aytül Karakaya'nın 15 Haziran 2024 tarihinde kayıplara karıştığını, onu aramak için stüdyoya geldiğini açıkladı. Aynı zamanda 40 yaşındaki kayıp Aytül'ün üzerinde kimlik, para ve telefon olmadığını anlattı.

"ALMADAN GİTMEYECEĞİM"
Pınar Karakaya, stüdyoda "Ben insan sevmiyorum. İnsanlarda dışarıda 'merhaba merhaba'. Fazla içerimize kimse giremez. Ben erkek kardeşimle evin iç işlerini, annem ve Aytül'de evin dış işlerini halleder" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda evde kişisel olmayan 2 tane ortak telefon olduğu anlaşıldı. Karakaya, kardeşinin sosyal ve duygusal ilişkisinin olmadığını söyledi. Program ilerledikçe Pınar Karakaya, kardeşi Aytül'ün, o gün evi terk etmeyi fırsat bildiğini belirtti. Aynı zamanda "Seni almadan gitmeyeceğim" diyerek kardeşi Aytül'e seslendi. Esra Erol, Aytül'ün kendi isteğiyle gitme ihtimalini sorduğunda Pınar Karakaya, bu ihtimalin mümkün olduğundan bahsetti.

Esra Erol, Pınar Karakaya'ya komşularının olup olmadığını sordu. Karakaya, dört katlı binanın kendilerine ait olduğunu, kiracıları olmadığını söyledi.

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