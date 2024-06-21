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Sivas'ta yoldan çıkıp şarampole inen yolcu otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkıp araziye giren otobüsteki 21 yolcu yaralandı. Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 11:27 Güncelleme 21 Haziran 2024, 11:47
Sivas’ta yoldan çıkıp şarampole inen yolcu otobüsündeki 21 kişi yaralandı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.A. yönetimindeki 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, O.A. (38), Ö.E. (24), M.A.B. (22), B.D. (20), S.G. (23), S.S. (35), T.B. (23), Ü.G. (23), G.Ç. (22), E.A. (20), A.Ö. (60), S.Ö. (28), S.Ş. (50), H.Ş. (4), N.İ. (49), M.O. (56), S.A. (20), M.A.D. (7), H.K. (71), H.K. (70) ve H.K. (35) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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