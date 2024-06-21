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İngiliz fenomen Chiara King, kurban olarak seçtiği pek çok erkeğe HPV virüsü bulaştırdı

İngiliz fenomen Chiara King, kurban olarak seçtiği pek çok erkeğe HPV virüsü bulaştırdı. Üstelik bunu da günlüğüne not aldı. King’le görüşen erkekleri ise panik havası kapladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
İngiliz fenomen Chiara King, kurban olarak seçtiği pek çok erkeğe HPV virüsü bulaştırdı

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Dünyaca ünlü İngiliz fenomen Chiara King'in tuttuğu günlük gündeme bomba gibi düştü. 'King of Heart' başlıklı ilişki konularını anlattığı podcastleri ile dünyanın birçok yerinde tanınan ve milyonlarca takipçi sayısı ile adından söz ettiren King, isim kullanmadan başından geçen her olayı TikTok üzerinden ve Instagram üzerinden hayranlarına anlatıyordu. Ancak King'in tuttuğu günlük ortaya çıkınca herkesten sakladığı HPV virüsü hastalığını nasıl ilişki üzerinden erkeklere bulaştırdığını gün gün not ettiği ortaya çıktı.

TELEFONLARINI AÇMIYOR
Birlikte olup HPV virüsü bulaştırdığı erkekleri kurban olarak nitelendiren ve annesi ile özellikle dünyanın lüks yerlerinde zengin ve tanınan isimlerle ilişkiye girdiğini itiraf eden Chiara King'in günlüğü sonrası birlikte olduğu erkekler büyük panik halde ünlü fenomeni arıyor. Eski erkek arkadaşlarının telefonlarını açmayan ve hayatını kaçak olarak sürdürüp sadece sosyal medyada paylaşımlar yapan King, iki yıl önce Türk iş adamı Eren San ile ilişkiye başlamış ve bu ilişki geçtiğimiz aylarda son bulmuştu.

HPV VİRÜSÜ NEDİR?
HPV (İnsan papilloma virüsü), genellikle ciltte ve mukoza zarında siğillere ve kansere neden olabilen bulaşıcı viral bir enfeksiyondur. Kadınların %80'i yaşamlarının bir noktasında en az bir HPV türüne maruz kalır ancak genellikle belirti göstermediği için fark edilmez. Cinsel yolla bulaşır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir.
Evren ABDULLAHOĞLU

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