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Üsteğmen dehşeti

Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, iddiaya göre 1.5 ay önce evlendiği eşi Aylin Ekşi’yi lojmanda tabancayla katletti. “İntihar etti” dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Üsteğmen dehşeti

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Korkunç olay, geçen pazartesi günü Rize Kalkandere'deki askeri lojmanda meydana geldi. Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi (42), iddiaya göre 1.5 ay önce evlendiği eşi Aylin Ekşi'ye (40) tabancayla tek el ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, kanlar içinde bulduğu Aylin Ekşi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Aydın Samet Ekşi, eşinin evde intihar ettiğini iddia etti. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aylin Ekşi için memleketi Artvin'de merkeze bağlı Erenler köyünde dün cenaze töreni düzenlendi. Ekşi, öğle vakti kılınan cenaze namazı köydeki aile kabristanlığına defnedildi. Öte yandan Aydın Samet Ekşi ile Aylin Ekşi'nin Yalova'da tanıştığı, 22 Nisan 2024 tarihinde ise gerçekleşen nikah töreni ile evlendiği anlaşıldı. Ayrıca Aylin Ekşi'nin Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin 2. evliliği olduğu öğrenildi.

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