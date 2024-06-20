HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Termometreler 44 dereceyi görecek | 20 Haziran 2024 hava durumu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Igdır, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu