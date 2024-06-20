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HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Termometreler 44 dereceyi görecek | 20 Haziran 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Yaz ayına hızlı bir giriş yaptığımız bu sene, Kurban Bayramı ile birlikte gelen serin hava yerini yeniden aşırı sıcaklara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava durumu tahminlerine göre bugünden itibaren bazı illerde hava sıcaklıkları 44 dereceyi bulacak. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 09:37 Güncelleme 20 Haziran 2024, 09:40
HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Termometreler 44 dereceyi görecek | 20 Haziran 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Kurban Bayramı boyunca yaşadığımız serin hava bugünden itibaren yerini kavurucu sıcaklıklara bırakıyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca bazı illerde hava sıcaklıkları 44 dereceye kadar çıkacak.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Parçalı bulutlu,

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Igdır, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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