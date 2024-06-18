Lösemi hastası Nermin Gülcü, kök hücre nakliyle çifte bayram yaşadı

Kütahya'da yaşayan Nermin Gülcü, 2 yıl önce halsiz kalınca annesi ile hastaneye gitti. Lösemi olduğu tespit edildi. Kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Ancak ailesinden uygun ilik çıkmayınca TÜRKKÖK'ten yardım istendi.

Uygun ilik bulunduğu öğrenildi. Bayram öncesi yapılan nakille yüzü gülen Nermin, tarifsiz bir mutluluk içindeydi. Anne Müberra Gültekin, "Evladımın hiçbir şey yemeyip kan kustuğunu görünce parçalandım. Tarifsiz acılar yaşadım. Ama hep böyle güzel günlerin geleceğini biliyorduk. Anne-kız güçlü durmaya çalıştık. Doktorlarımızın da desteğiyle yüzümüz gülecek" dedi.