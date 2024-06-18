5 yıldızlı kandırmaca: Finans müdürlüğünden şifacılığa uzanan inanılmaz hikaye!

Saadet zinciri bu kez arkeolojik sisteme uzandı. Şebnem Tacigut adlı kadın sosyal medyada kendini kuantum düşünce tekniği eğitmeni olarak tanıttı. Psikoloji diploması olmamasına rağmen kendini kişisel gelişim uzmanı olarak anlattı.

"Bilinçaltı temizliği, enerji, frekans" gibi sayısız başlıkta uzman olduğunu açıkladı! Bunun için Şanlıurfa'daki 10 bin yıllık tarihi bulunan Göbeklitepe'yi bile kullandı. Göbeklitepe'nin uzaylıların havalimanı olduğunu savunan Tacigut, katılımcılarla birlikte tarihi kalıntılardan enerji almaya çalıştı! Şebnem Tacigut, Göbeklitepe'ye Sirius yıldızına portal açma seansları yaptı. İçsel yolculuğun bedeli ise 69 bin liraydı!



TERAPİ SEANSLARI DÜZENLİYOR!

Psikoloji diploması olmayan Tacigut, 3 günlük bu turda katılımcılara sözde bilinçaltını keşfetme ve potansiyellerini açığa çıkarma garantisi verdi. Programda negatif enerji temizliği, aura çengelleri ve manyetik alan kancaları temizliği gibi çeşitli aktivitelier yer aldı! Sosyal medyada yarım milyon takipçisi bulunan Tacigut, lüks otellerde de terapi seansları düzenliyor. 3 aylık periyotlar halinde verilen eğitimler toplamda 9 ay sürüyor ve birinci sınıfın ücreti 23 bin TL. Bu arada Şebnem Tacigut, sosyal medyada paylaştığı videolarla takipçi topluyor.



EĞİTİMİ YOK!

Şebnem Tacigut'un psikoloji veya psikiyatri eğitimi bulunmuyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tacigut, geçmişte kurumsal şirketlerde finans müdürü ol arak çalışmış. Ayrıca çeşitli hocalardan enerji şifacılığı eğitimi almış.