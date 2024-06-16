Hamza bebek ihmal kurbanı oldu

Adıyaman Sincik'te 2 aylık Hamza Delikanlı bebek, fenalaşması üzerine ailesi tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan bebeğe, MALİGN Boğmaca tanısı konulunca Dr. Güner Özçelik, MEKİNCKS MV20 cihazının temin edilmesi yönünde hastane yönetimine rapor hazırladı.

Ancak iddiaya göre yönetim, aileye çocuğun durumunun iyi olduğunu ve cihaza ihtiyaç olmadığını anlattı. Hamza'nın daha çok fenalaşması üzerine cihaz günler sonra alındı. Fakat bebek, cihaz gelene kadar hayatını kaybetti. Hastanenin ihmali olduğunu söyleyen baba Tacettin Delikanlı, durumu savcılığa taşıdı. "Hastane yönetimi ile doktor arasındaki kişisel sorunun ortasında kaldım ve çocuğumu kaybettim" dedi.