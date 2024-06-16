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Eski manken Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı

Deniz Akkaya’nın kızı A.Ö, kaldığı yurttan babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Eski manken Deniz Akkaya’nın kızı A.Ö, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı

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Eski manken Deniz Akkaya, telefonuna el koyduğu kızı A.Ö'nün saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kilitlediğini bildirmişti. Ardından "Burnu sürtsün diye devlete verdim" sözlerini kaydetmişti.

Bunun üzerine Efe Önbilgin, çocuğunun velayeti için mahkemeye gitti. Hakim, kızın babası Efe Önbilgin'e teslimine karar verdi. Deniz Akkaya ise "Çocuğumun velayetini falan vermedim. Sadece 15 senedir ilk defa babasıyla yaz tatiline çıkacak. Babasıyla yaz tatiline çıkması için izin verdim" dedi. Baba-kızın yurt önündeki kavuşma anı, ilk kez görüntülendi. Öznbilgin'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bugün A'nın yeni hayatının ilk günü. Yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir" dedi.

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