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Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesi isyan etti

Yazar Eylem Tok’un oğlunun yaptığı kazada ölen Murat Aci’nin oğlu sünnet oldu. Dede Özer Aci isyan etti: Torunum, hiçbir bayramda, Babalar Günü’nde babasının elini öpemeyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesi isyan etti

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Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu T.C. (17) aracıyla yaptığı kazada Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne neden oldu. Ardından annesiyle ABD'ye kaçtı.

Aci'nin 21 aylık oğlu Pars Ege'ye sünnet yapıldı. Aci'nin annesi Pervin Aci ve babası Özer Aci, Babalar Günü ve Kurban Bayramı'na günler kala acılarının hala taze olduğunu anlattı.

Baba, "Bülent Bey, ne çocuklarını ne eşini teslim etti, ne aradı, ne de sordu. Sorayım; Babalar Günü'nüz nasıl geçiyor diye. Benim iyi geçmediği her halükarda belli. Oğlum elimi hiçbir bayramda, babalar gününde öpemeyecek. Torunum da babasının elini artık hiç öpemeyecek" dedi.

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