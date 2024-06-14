SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

20-21 Haziran resmi tatil mi 2024? 20 Haziran Perşembe, 21 Haziran Cuma bankalar, noterler, hastaneler, devlet daireleri, borsa açık mı?

16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı'nın ardından vatandaşlar, 20-21 Haziran tarihlerinde kargoların ve hastanelerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. İşte bu konuda güncel durum...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 14:08 Güncelleme 14 Haziran 2024, 14:08
20-21 Haziran resmi tatil mi 2024? 20 Haziran Perşembe, 21 Haziran Cuma bankalar, noterler, hastaneler, devlet daireleri, borsa açık mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de Kurban Bayramı tatili, memurlar ve kamu kuruluşları için 9 günlük idari izin süreciyle devam ediyor. Bayramın ardından vatandaşlar, 20-21 Haziran tarihlerinde kargoların, hastanelerin ve resmi kurumların hizmet verecek olup olmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

20-21 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir.

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin ilan edilmesi nedeniyle Kurban bayramı tatili memurlar için 9 gün olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatili 15 Haziran arefe günü başlayacak. Alınan karara göre 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil olacak. Böylece hafta sonuyla beraber Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak. Kamuda mesai 24 Haziran tarihinde yeniden başlayacak.

20-21 Haziran'da Hastaneler Açık mı?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler 20-21 Haziran tarihlerinde açık olmayacak. Ancak, acil servisler her zamanki gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

20 Haziran'da Bankalar Açık mı?

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük bir tatil süresi devlet memurlarını kapsıyor. Ancak, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri resmi tatil kapsamında değildir.

20-21 Haziran'da Kargolar Açık mı?

20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günlerinde PTT hariç diğer kargo şirketleri çalışmaya devam edecek. Ancak, bu durum firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. En doğru bilgiye ulaşmak için çalıştığınız kargo şirketiyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak işlemleriniz için bu tarihlere dikkat etmenizde fayda var. Özellikle sağlık hizmetleri ve lojistik ihtiyaçlarınız için önceden planlama yapmak, tatil sürecinde beklenmedik aksaklıklarla karşılaşmamanız adına önemlidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası’ndan flaş yılsonu dolar ve enflasyon tahmini! Anket sonucu açıklandı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması
Son dakika: Putin’den Ukrayna Savaşı açıklaması! ‘NATO emellerinden vazgeçerse’ deyip duyurdu
İHH
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’da! Dünyaya seslenecek
EURO 2024’te heyecan başlıyor! İşte Almanya - İskoçya maçının muhtemel 11’leri
Velayet bilmecesi! Deniz Akkaya cephesinde flaş gelişme! 16 yaşındaki kızı Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi
Türk Telekom
Lisede uygunsuz kıyafet gerginliği! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den flaş açıklama: Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz
İlahiyatçı eski Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan başsağlığı! | Yusuf Kavaklı kimdir? Yusuf Kavaklı neden öldü?
G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar
Beşiktaş neden yabancı hoca seçti? Giovanni van Bronckhorst’tan Ryan Kent sözleri
SSK VE BAĞKURLULARA YENİ ZAM HESAPLAMASI! Merkez Bankası’nın anket tahmini değişti maaş hesaplamaları sil baştan! İşte emekli zammındaki yeni oran
Oğuzhan Uğur için hapis talebi! Deprem sonrası o yalan ortalığı karıştırmıştı
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak
G7’de menü Michelin yıldızlı şeften! Borgo Egnazia’da kalede akşam yemeği: Başkan Erdoğan’a ne ikram edilecek?
SON DAKİKA