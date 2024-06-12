Zeka testi: Resimdeki 3 çilek nerede? 2524 kişiden sadece 68’i bulabildi

Bu tür görsel zeka testleri, son zamanlarda büyük bir ilgi görüyor ve insanlar bu tür bulmacaları çözmek için sabırsızlanıyor. Özellikle Macar illüzyon ustası Gergely Dudás tarafından tasarlanmış olan bu test, zeka oyunlarına ilgi duyan herkesi heyecanlandırıyor. Testin özelliği, benzer renkteki meyveler arasında çilekleri tespit etmenizi gerektirmesi. Bu görev, yalnızca görsel detaylara dikkat eden ve hızlı karar verebilen bireyler için tasarlanmış.
Göreviniz:
Resimde, birbirine benzer birçok kırmızı meyve ve sebze içerisinde gizlenmiş üç çileği bulmalısınız. İlk bakışta hepsi birbirine benziyor olabilir, ancak dikkatli incelemelerle çilekleri ayırt edebilirsiniz. Bu test, sadece birkaç saniye içinde çözülebiliyor ve hızlı bulanlar gerçekten dikkatli gözler olduğunu kanıtlıyor.
Süreniz başladı! Şimli saniyeler içinde çilekleri bulup dünya rekorunu kırma şansınız var. Bulamadıysanız endişelenmeyin, çünkü bu, gözlem yeteneğinizi geliştirmek için harika bir fırsat.