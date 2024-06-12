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Zeka testi: Resimdeki 3 çilek nerede? 2524 kişiden sadece 68'i bulabildi

Bugün sizi meydan okuyan ve gözlem yeteneklerinizi sınayan bir görsel zeka testiyle karşı karşıyasınız. Domateslerin arasında ustalıkla gizlenmiş üç çileği bulmanız gereken bu test, zeka oyunlarına yeni bir boyut getiriyor. Göreviniz, yüzeyde kolay görünen ancak dikkat ve keskin gözlem gerektiren bu bulmacayı çözmek.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 12:23 Güncelleme 12 Haziran 2024, 12:23
Zeka testi: Resimdeki 3 çilek nerede? 2524 kişiden sadece 68’i bulabildi

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Bu tür görsel zeka testleri, son zamanlarda büyük bir ilgi görüyor ve insanlar bu tür bulmacaları çözmek için sabırsızlanıyor. Özellikle Macar illüzyon ustası Gergely Dudás tarafından tasarlanmış olan bu test, zeka oyunlarına ilgi duyan herkesi heyecanlandırıyor. Testin özelliği, benzer renkteki meyveler arasında çilekleri tespit etmenizi gerektirmesi. Bu görev, yalnızca görsel detaylara dikkat eden ve hızlı karar verebilen bireyler için tasarlanmış.

Göreviniz:

Resimde, birbirine benzer birçok kırmızı meyve ve sebze içerisinde gizlenmiş üç çileği bulmalısınız. İlk bakışta hepsi birbirine benziyor olabilir, ancak dikkatli incelemelerle çilekleri ayırt edebilirsiniz. Bu test, sadece birkaç saniye içinde çözülebiliyor ve hızlı bulanlar gerçekten dikkatli gözler olduğunu kanıtlıyor.

Resimdeki 10 hayvan nerede?
Pizzacıdaki 6 kelime nerede?
Sirkteki 8 hayvan nerede?
Hayvanların arasındaki fili bulabilir misin?
Hatalarınızdan ders alıyor musunuz? Açmayı seçtiğiniz kapı bize bunu gösterecek
Kartpostaldaki ördek nerede?

Süreniz başladı! Şimli saniyeler içinde çilekleri bulup dünya rekorunu kırma şansınız var. Bulamadıysanız endişelenmeyin, çünkü bu, gözlem yeteneğinizi geliştirmek için harika bir fırsat.

Cevap:

Çözümü bulmakta zorlanıyorsanız, endişelenmeyin; çünkü bazen en basit görünen görevler bile en zorlayıcı olanlardır. Evet çilekleri resimde aramaktan vazgeçenler... Evet sizin için cevabı detaylı bir şekilde açıkladık.

Resim: Gergely Dudás

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