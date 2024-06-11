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Antalya Olimpos'taki Kadir'in Ağaç Evleri'nde yangın! Yeryüzünün en iyi hosteli kül oldu

Antalya'nın en ünlü tatil merkezi Olympos'ta Milli Park içinde bulunan ve hem yerli hem de yabancı turistin tercih ettiği 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında kül oldu. Kadir'in Ağaç Evleri geçtiğimiz yıllarda TNT dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilmişti.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:31 Güncelleme 11 Haziran 2024, 09:31
Antalya Olimpos’taki Kadir’in Ağaç Evleri’nde yangın! Yeryüzünün en iyi hosteli kül oldu

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Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir'in Ağaç Evleri'nde, dün gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi. Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.

YANGIN VE SEL ATLATMIŞTI
Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı. 2009 yılında ise Kumluca Olympos'ta yaşanan sel felaketinde de Kadir'in Ağaç Evleri zarar görmüştü.

YERYÜZÜNÜN EN İYİ HOSTELİ
Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.

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