Antalya Olimpos’taki Kadir’in Ağaç Evleri’nde yangın! Yeryüzünün en iyi hosteli kül oldu

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi. Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.

YANGIN VE SEL ATLATMIŞTI

Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı. 2009 yılında ise Kumluca Olympos'ta yaşanan sel felaketinde de Kadir'in Ağaç Evleri zarar görmüştü.