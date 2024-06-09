Çikolata şirketinin yeni CEO'su, istifa eden eşi için "O'nu affedin" diye yalvardı.

Patiswiss eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı "küflü çikolata" paylaşımını sert sözlerle cevapladı. Bu yüzden büyük eleştiri aldı. Hatta iki dev market zinciri, bu ürünleri satmama kararı aldı. Tunaoğlu, şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Aylar sonra bir basın duyurusu yayınlandı.

HATASINI KABUL ETTİ

"Patiswiss markasına yönelik ithamların, çoğu zaman dozunu aşan eleştirilerin, bilgi yanlışlarına dayanan saldırıların devam etmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Hatayı kabul edip özür dilemek kadar hatasından dönene el uzatmak, özür dileyene yeniden kucak açmak da bir erdemdir" cümlelerini kullandı.