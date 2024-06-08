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Serebral Palsi hastası Mehmet şiirler hayata tutundu

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Serebral Palsi hastası Mehmet şiirler hayata tutundu

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Osmaniye'de yaşayan Serebral Palsi hastası Mehmet Ağca (21) 8 yıl önce babasını kaybetmesine rağmen annesinin de desteğiyle hayata sarıldı. İlk, orta ve lise öğrenimini başarıyla tamamladı.

Yürüme ve konuşma engelli Mehmet'i hayata bağlayan en önemli şey ise şiir yazma aşkıydı. Ve Mehmet, 72 şiirden oluşan "Sessiz Düşler" isimli kitabını yayınladı. Ağca "Her bir şiir, yaşama dair farklı duygularımı ve düşüncelerimi yansıtıyor. Engelli olmak, hayatı yaşamaya asla engel değildir" ifadesini kullandı.
FATMA DAMLA KAYAYERLİ

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