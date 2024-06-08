Aylarca böceklenmeden duracak! Pirincinizin böceklenmemesi için 1-2 tane atmak yeterli

Pirinç, sıcak havaların artmasıyla birlikte en hızlı böceklenen bakliyatlardan biridir. Pirinci böceklenmeden saklamak için birtakım yöntemler mevcuttur. İşte pirinci böceklenmeden saklama yöntemleri...

Pirincin böceklenmesini önlemek için en etkili yöntemlerden biri, pirinci muhafaza ettiğiniz kabın içine birkaç diş sarımsak eklemektir. Sarımsağın kokusu böcekleri uzak tutar ve pirincin taze kalmasını sağlar.

DEFNE YAPRAĞI VEYA NANE YAPRAĞI KULLANIN

Pirinci sakladığınız kabın içine birkaç tane defne yaprağı veya nane yaprağı eklemek de böceklenmeyi önleyerek pirincin taze kalmasına yardımcı olur. Bu bitkilerin kokusu böcekleri rahatsız eder ve uzak tutar.