Aylarca böceklenmeden duracak! Pirincinizin böceklenmemesi için 1-2 tane atmak yeterli

Pirinç, sıcak havaların artmasıyla birlikte en hızlı böceklenen bakliyatlardan biridir. Pirinci böceklenmeden saklamak için birtakım yöntemler mevcuttur. İşte pirinci böceklenmeden saklama yöntemleri...
Pirinç, sıcak havaların artmasıyla birlikte en hızlı böceklenen bakliyatlardan biridir. Pirinci böceklenmeden saklamak için birtakım yöntemler mevcuttur. İşte pirinci böceklenmeden saklama yöntemleri...
SARIMSAK EKLEYİN
Pirincin böceklenmesini önlemek için en etkili yöntemlerden biri, pirinci muhafaza ettiğiniz kabın içine birkaç diş sarımsak eklemektir. Sarımsağın kokusu böcekleri uzak tutar ve pirincin taze kalmasını sağlar.
DEFNE YAPRAĞI VEYA NANE YAPRAĞI KULLANIN
Pirinci sakladığınız kabın içine birkaç tane defne yaprağı veya nane yaprağı eklemek de böceklenmeyi önleyerek pirincin taze kalmasına yardımcı olur. Bu bitkilerin kokusu böcekleri rahatsız eder ve uzak tutar.
BAKLİYATLARI SAKLAMA YÖNTEMİ
Tuz veya Karabiber Ekleyin
Bakliyatların saklandığı kapların içine bir miktar tuz veya birkaç tane karabiber eklemek de böceklenmeyi önlemede yardımcı olabilir.
Nem Alıcı Kullanın
Kapların içine nem alıcı torbalar (örneğin, silika jel) koymak, nemin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur ve böceklenmeyi önler.