Umreye giden 1356 kişiye şok! PTT memuru e-devlet şifrelerini ele geçirip... | Yurt dışından telefon alanlar önce pasaportuna baksın!

Dini ibadetlerini yerine getirmek amacıyla bir tur firmasıyla anlaşıp umreye giden 1356 kişiden bir kısmı yurt dışından aldıkları telefonları pasaportlarına işletmek istediğinde, önceden telefon işletilmiş olduğunu fark edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Araştırmalarda Hatay'da PTT acenteliği yapan Ahmet Çelikkaya'nın aynı dönemde umreye giden 1356 kişinin kimlik bilgilerini ele geçirdiği belirlendi. Serinyol PTT şubesinde görevli Bilal Karabiber'in ise kendisine liste halinde verilen bu bilgileri kullanarak, sistemden e-Devlet şifrelerini aldığı tespit edildi. İki kişi hakkında iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

BAŞKA TELEFON PASAPORTUMA İŞLENMİŞ

Zİddianamede ifadesine yer verilen mağdurlardan Abdulkadir A., 2018 Aralık'ta umreye gittiğini belirterek, "Umre dönüşünde telefon aldım. Suudi Arabistan'dan almış olduğum telefonu pasaportuma işleyecektim. Sonra anladım ki pasaportuma başka bir telefon işletilmiş. Almış olduğum telefonu pasaportuma işletemedim, telefon elimde kaldı" dedi.

Raziye D. ise umreye gittiğinde oradan herhangi bir malzeme getirmediğini ifade ederek, "İddianamede geçen olaydan haberim yoktu, ancak bana tebligat ulaştıktan sonra oğlum, benim e-Devlet sistemime giriş yaptı ve üzerime 2 tane telefon işletildiğini tespit etti. Ben herhangi bir telefon almadım ve pasaportuma telefon işletmedim" dedi.