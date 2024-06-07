Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! Akılalmaz itiraf: "Bu bir kan davası"

Batmanlı iki aşiret arasında 2017 yılından beri süre gelen kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi. Son saldırıyı ise karşı aşiretten Adem G.'nin kardeşi ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.

"YAPTIĞIMIN KÖTÜ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Polis peşine düştüğü şüphelinin izini bir lokantada buldu. Yemek yiyen Adem G. içeri giren polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere, "Bu bir kan davası. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.