Deniz Akkaya şimdi de Somer Sivrioğlu’nu hedef aldı

Deniz Akkaya kızıyla pozlar verdi. "İlgiliyim" mesajı gönderdi. Sonra evladını şikayet etti. Mağdur rolü üstlendi! Kızı ise annesinin dayağından bahsetti. Ünlü manken bunu da fırsata çevirdi.

YouTube'dan açıklama yapacağını söyledi. Yani yine reklama gitti! Kavgayı da alevlendirdi. Somer Şef'e yüklendi: Kızımı görmeye gitmiş! Karısını aldatan adamın orada işi ne!

BU 'ŞEF'ER BAŞKA!

Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö. annesinin kendisini dövdüğünü "O.. çocuğu" diye hakaret ettiğini anlattı. Ünlü manken ise konuya bu kez Somer Sivrioğlu'nu kattı. Baba Efe Önbilgin'in A.Ö. ile görüşmesi için ünlü şefi yurda gönderdiğini açıkladı. Adeta çıldırdı: Karısını aldatan birini kimse benim kızımın yanına gönderemez!

Eski manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö.'nün kendisine saldırıp balkona kilitlediğini söylemesiyle gündem yarattı. Devlet korumasına alınan A.Ö. ise iddiaları yalanladı. Annesini suçladı. Olay günü yaşananları savcıya şöyle anlattı: Annem 'Senden nefret ediyorum' dedi. İçinde termos olan çantamı bana fırlattı. Çeneme geldi. Canım acıdığı için 'Oha' dedim. Annem bana 'Benimle bu ses tonuyla konuşamazsın' deyip tokat attı'. 'O. çocuğu, kötü tohum, şeytan...' gibi hakaretler etti."

UZAKLAŞTIRMA KARARI!

İşte A. bunları söylerken Deniz Akkaya X'teki hesabından bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruları yanıtlamayacağını her şeyi kendi YouTube kanalından anlatacağını vurguladı. Ancak bombaları bununla sınırlı kalmadı. Açıklamalarına ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu da kattı. Şu iddiaları yazdı: Süreç manipüle ediliyor. Babası, çocuğun rızası olmadan çocuk adına bana uzaklaştırma getirmiş. Aile büyüklerine izinleri vermiş olmama rağmen kızımın yanına gelen giden yok.Dışarıdan hiç kimsenin çocuğumla görüşemeyeceğini de belirttim. Ancak hiç tanımadığım bir adamın çocuğumun yanına gelmeye çalıştığını öğrendim. Gelenin ise karısını kızından daha küçük bir kızla aldatarak tüm Türkiye'nin önünde rezil rüsva olan Somer şef olduğunu öğrendik. Hiç kimse benim çocuğumun yanına Somer Şef gibi bir adamı getiremez.

İHANET BOŞANMASI

53 yaşındaki Somer Sivrioğlu, 20 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan 2021'de boşandı. İddiaya göre ayrılığın perde arkasında Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın bir çalışanı vardı. Somer Şef, Pınar Kayabaşı ile yasak aşk yaşamıştı. Aslı Sivrioğlu ise haberler üzerine eşinden boşamıştı. Ancak Somer Sivrioğlu bir süre önce sevgilisinden ayrılıp yeni bir aşka başladı.

UYUŞTURUCU DAVASI

Akkaya açıklamasında kendisiyle ilgili önemli bir detayı da adeta itiraf etti. Uyuşturucu tespit davası istendiğini söyledi: "Tüm Türkiye benim hem sağlığıma hem de spor hayatıma ne kadar düşkün olduğumu bilir. Bu yüzden uyuşturucu tespiti davası üzerinden yapmaya çalıştıkları karalama kampanyası hiçbir etki göstermedi."