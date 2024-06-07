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Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu! Halıya sarılıp zincirle ağırlık bağlandığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de balıkçılar denizde ceset görünce polise haber verdi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlenirken ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve halıya sarılmış halde bulunduğu öne sürüldü. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 12:56 Güncelleme 07 Haziran 2024, 14:03
Büyükçekmece’de denizde kadın cesedi bulundu! Halıya sarılıp zincirle ağırlık bağlandığı ortaya çıktı

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İstanbul Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu.

CESEDİ BALIKÇILAR GÖRDÜ
Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü.

Balıkçılar durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı cesedin bir kadına ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.





DİBE BATMASIN DİYE ZİNCİR BAĞLANMIŞ HALIYA SARILMIŞ
Cesedin dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığı öne sürüldü. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

Savcının da olay yerinde ki incelemeyi tamamlamasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mahalle sakini Cem Tansever "Sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı. Balıkçı arkadaşlar denizde bir bayan cesedi görmüşler. Ekiplere haber vermişler. Sahil güvenlik ve polis ekipleri cesedi denizden çıkartmışlar. Olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı. Otopsi yapmak için ekipler cesedi alıp götürdü." ifadelerine yer verdi.

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