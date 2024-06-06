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Yine aynı yalanla milyonluk vurgun! Antalya'da kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıttıkları adamın 2,5 milyonunu çarptılar

Antalya’da dolandırıcılar kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kişinin 2,5 milyon TL para ve ziynet eşyasını aldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan dolandırıcıların evinde çok sayıda telefon ve sim kartı ele geçirildi. Dolandırıcılıkta kullandıkları yalan ise yine aynıydı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 17:14 Güncelleme 06 Haziran 2024, 17:14
Yine aynı yalanla milyonluk vurgun! Antalya’da kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıttıkları adamın 2,5 milyonunu çarptılar

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Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri telefonda kendilerini 'üst düzey emniyet yetkilisi' olarak tanıtıp, sahte olarak düzenlenmiş emniyet müdürü kimlik fotokopisi ve çeşitli fotoğraflar gönderip güven kazandıktan sonra 'terör örgütüne operasyon yapılacağı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı' şeklinde söylemlerle ismi açıklanmayan müştekiyi baskı altına alarak 2,5 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını elden alan, daha sonra aynı yöntem ve söylemlerle 407 bin TL'yi hesaplarına havale yaptıran H.A., M.R.E. ve S.B.'yi yakaladı.

Polis ekipleri yaptıkları aramalarda ele geçirdikleri cep telefonları, sim kartları ve bir miktar paraya el koyarken şüphelilerin olayda korsan taksi kullandıkları tespit etti. Taksi sahibine idari yaptırım uygulayan ekipler aracı da otoparka çekti.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.R.E. tutuklanırken, S.B. ise serbest bırakıldı.

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