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Fatih'te kanlı pusu: Öğretmen aracında hayatını kaybetti! Silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

Son dakika haberi! İstanbul Fatih’te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli 1 kişi kurşun yağdırdı. Durmaz çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumettten kaynaklandığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 12:55 Güncelleme 06 Haziran 2024, 14:45
Fatih’te kanlı pusu: Öğretmen aracında hayatını kaybetti! Silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

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Fatih'te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli 1 kişi kurşun yağdırdı. Durmaz, çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumettten kaynaklandığı öğrenildi.

Fatih'te öğretmene silahlı saldırı


Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Öğretmen Abdulbaki Durmaz'ın hayatını kaybettiği olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde Abdulbaki Durmaz'ın içinde olduğu araca taksiden inen şüpheli art arda ateş ediyor.Çevredekilerin yaşadığı panik anları da güvenlik kamerasına yansıyor.

Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumettten kaynaklandığı öğrenildi.

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