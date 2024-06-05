Son ’model’ yapay

Dünya Yapay Zeka Oluşturucuları Ödülleri (WAICA), yapay zeka platformu Fanvue iş birliği ile dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışmasını düzenlemek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz ay başlatılan WAICA kapsamında yapay zeka ile yaratılan bin 500 model, gerçekçilikleri ve teknik özellikleri açısından değerlendirmeye alındı. Jüri heyeti, ilk 10'a giren modelleri açıkladı.

"Miss Al" olup 20 bin dolarlık ödülü almak için yarışacak 10 kadın arasında, Seren Ay ile Asena İlik adlı Türk kadınlar da yer aldı. Fanvue'nun kurucu ortağı Will Monange, "Dünya çapında yaklaşık 10 bin Yapay Zeka Yaratıcısı olduğunu tahmin ediyoruz, ancak ödüllerin yaptığı şey, hiçbirimizin farkında olmadığı, ilgi çekici hikayeleri olan yaratıcıların yanı sıra, hayranları için içerik oluşturan yetenekli yaratıcıları ortaya çıkarmak oldu" ifadesini kullandı. Yarışmacıların arasında, Portekizli, Fransız, Faslı, Bangladeşli ve Brezilyalı modellerin de olduğu vurgulandı.



ROBOT BEYİN PLANI

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin, tıp alanında da yoğun şekilde kullanılacağı vurgulandı. Nörobilim ve biyomedikal mühendisliği girişimi BrainBridge, yapay zeka ve robotları kullanarak yüksek hızda nakil işlemi gerçekleştirecek yeni bir teknoloji geliştirmeyi planladığını açıkladı. Buna göre; yapay zeka kontrolündeki robotlar, bir donörün kafasını çıkarıp onun vücuduna, bilişsel becerilerini koruyan başka birinin kafasını takacak.