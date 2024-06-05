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Muğla Milas'ta yol kenarına atılan izmarit ormanı yaktı! Jandarma çalışma başlattı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarından ormana atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 17:41 Güncelleme 05 Haziran 2024, 18:05
Muğla Milas’ta yol kenarına atılan izmarit ormanı yaktı! Jandarma çalışma başlattı

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Muğla'nın Milas ilçesinde 2 hektarlık orman alanın zarar gördüğü yangının, yol kenarından atılan sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.

Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.




Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 45 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personelle karadan müdahale edildi.



1 SAATTE 2 HEKTARLIK ALAN YANDI

Alevler, 1 saatte söndürülürken, 2 hektarlık alan küle döndü. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı.




Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarından ormana atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi. Ekipler, izmarit atanı bulmak için çalışma başlattı.

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