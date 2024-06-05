





Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 45 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personelle karadan müdahale edildi.