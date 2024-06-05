Elazığ’da kan donduran cinayetin davası görüldü! Hakim çileden çıktı: Sana mı soracak!

"KİM NASIL TERBİYE VERECEĞİNİ SANA MI SORACAK!"

Tanık olarak dinlenen sanığın amcası da ifadesinde aileyi suçlayıp, "Ağır tahrik var, kim olsa dayanamazdı, kızlarına sahip çıksalardı böyle olmazdı" dedi. Mahkeme başkanı tanığın beyanına tepki göstererek "Kim, nasıl terbiye vereceğini sana mı soracak" karşılığını verdi.

"YÜZÜK PARMAĞINDA YOKTU"

Murat Coşansel savunmasına devam ederek olayın yaşandığı tarihten bir önceki gün eşiyle tartıştıklarını, taksiyle Sinop'tan Elazığ'a geldiğini, sabah çalıştığı hastaneye gittiğini ve bir süre konuştuktan sonra kendisine aldığı yüzüğün parmağında olmadığını görmesi üzerine tartıştıklarını söyledi.

Daha sonra belinden silahını çıkartıp 1 el ateş ettiğini, sonrasını da hatırlamadığını söyleyen Coşansel, kendisini getiren taksiye ücretini ödeyip gönderdiğini, başka bir taksiyle de Zafran Mahallesi'ne gidip bir marketten alkol aldığını, ormanlık bir alanda içtikten sonra aynı mahalledeki dede evine gittiğini belirtti. Fevzi Çakmak Karakolu'na giderken de 100 metre kala polislerin kendisinden kimlik sorması üzerine teslim olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ölen Burcu Demir'in babası da sanığın hikaye anlattığını ve olaydan 1 hafta önce kızının ağlayarak Coşansel'in kendisini tehdit ettiğini söylediğini aktardı. İddianamede, tutuklu sanık Murat Coşansel hakkında 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Demir ailesinin avukatı da Coşansel'in eşine karşı tasarlayarak ve canice hisle suç işlediğini ifade ederek, bu suçtan yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı, 11 Temmuz'a erteledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN