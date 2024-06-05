Elazığ’da kan donduran cinayetin davası görüldü! Hakim çileden çıktı: Sana mı soracak!

Korkunç olay 8 Şubat'ta Elazığ'da özel bir hastanenin önünde yaşandı. Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan 32 yaşındaki Burcu Demir, eşi tarafından katledildi. Katil kocanın yargılanmasına başlandı. Hakim, mahkemede hazır bulunan zanlının amcasının küstah sözlerine ''Sana mı soracak'' diyerek sert tepki gösterdi.
BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU SONRA DA KAÇTI
Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, olaydan 1 ay önce evlendiği eşi uzman çavuş Murat Coşansel ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Coşansel, tabancayla Burcu Demir'e ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Coşansel ise aracıyla kaçtı. Burcu Demir'in olay yerinde öldüğü belirlenirken, Coşansel cinyette kullandığı tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.
YARGILAMASI BAŞLADI
Tutuklanan Murat Coşansel'in, Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Demir'in ailesi, yakınları, taraf avukatları ile sendika ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldı.
'TESLİM OLMAK İÇİN HEMEN YOLA ÇIKTIM'
Sanık Murat Coşansel de duruşmada hazır bulundu. Mahkemede Coşansel, Burcu Demir'in kendisini aldattığını ve cinayeti ağır tahrik altında işlediğini öne sürdü.
Mahkeme başkanı, Coşansel'e "Neden taksiyle geldin? Öldürmek istemediysen neden araç kiralamadın, daha ucuza gelir" diye sordu.
Coşansel de "Esnaf arkadaşımdan borç alıp ödeyecektim" dedi. "Neden hemen teslim olmadın?" sorusuna ise "Teslim olmak için hemen yola çıktım" yanıtını verdi.
Telefonunun kapalı olduğunu iddia eden Coşansel'in, incelenen görüntülerde telefonunu kullandığı da belirlendi.