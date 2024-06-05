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Elazığ'da kan donduran cinayetin davası görüldü! Hakim çileden çıktı: Sana mı soracak!

Elazığ'da 8 Şubat'ta adeta kan donduran bir cinayet işlenmişti. 1 aylık eşi Burcu Demir'i, çalıştığı hastanenin bahçesinde öldüren Murat Coşansel, hakim karşısına çıktı. Coşansel, cinayeti ağır tahrik altında işlediğini ve aldatıldığı iddiasını ortaya attı. Öldürülen genç kadının babası ise cinayetten 1 hafta önce Burcu'nun kendisinin ağlayarak aradığını, Murat Coşansel'in kendisini tehdit ettiğini söylediğini anlattı. Mahkeme başkanı ise küstah sözler sarf eden katilin amcasına "Kim, nasıl terbiye vereceğini sana mı soracak!" diyerek sert çıktı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 18:05 Güncelleme 05 Haziran 2024, 18:38
Elazığ’da kan donduran cinayetin davası görüldü! Hakim çileden çıktı: Sana mı soracak!

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Korkunç olay 8 Şubat'ta Elazığ'da özel bir hastanenin önünde yaşandı. Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan 32 yaşındaki Burcu Demir, eşi tarafından katledildi. Katil kocanın yargılanmasına başlandı. Hakim, mahkemede hazır bulunan zanlının amcasının küstah sözlerine ''Sana mı soracak'' diyerek sert tepki gösterdi.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU SONRA DA KAÇTI

Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, olaydan 1 ay önce evlendiği eşi uzman çavuş Murat Coşansel ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Coşansel, tabancayla Burcu Demir'e ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Coşansel ise aracıyla kaçtı. Burcu Demir'in olay yerinde öldüğü belirlenirken, Coşansel cinyette kullandığı tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

YARGILAMASI BAŞLADI

Tutuklanan Murat Coşansel'in, Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Demir'in ailesi, yakınları, taraf avukatları ile sendika ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldı.



'TESLİM OLMAK İÇİN HEMEN YOLA ÇIKTIM'
Sanık Murat Coşansel de duruşmada hazır bulundu. Mahkemede Coşansel, Burcu Demir'in kendisini aldattığını ve cinayeti ağır tahrik altında işlediğini öne sürdü.
Mahkeme başkanı, Coşansel'e "Neden taksiyle geldin? Öldürmek istemediysen neden araç kiralamadın, daha ucuza gelir" diye sordu.


Coşansel de "Esnaf arkadaşımdan borç alıp ödeyecektim" dedi. "Neden hemen teslim olmadın?" sorusuna ise "Teslim olmak için hemen yola çıktım" yanıtını verdi.
Telefonunun kapalı olduğunu iddia eden Coşansel'in, incelenen görüntülerde telefonunu kullandığı da belirlendi.

"KİM NASIL TERBİYE VERECEĞİNİ SANA MI SORACAK!"
Tanık olarak dinlenen sanığın amcası da ifadesinde aileyi suçlayıp, "Ağır tahrik var, kim olsa dayanamazdı, kızlarına sahip çıksalardı böyle olmazdı" dedi. Mahkeme başkanı tanığın beyanına tepki göstererek "Kim, nasıl terbiye vereceğini sana mı soracak" karşılığını verdi.

"YÜZÜK PARMAĞINDA YOKTU"
Murat Coşansel savunmasına devam ederek olayın yaşandığı tarihten bir önceki gün eşiyle tartıştıklarını, taksiyle Sinop'tan Elazığ'a geldiğini, sabah çalıştığı hastaneye gittiğini ve bir süre konuştuktan sonra kendisine aldığı yüzüğün parmağında olmadığını görmesi üzerine tartıştıklarını söyledi.


Daha sonra belinden silahını çıkartıp 1 el ateş ettiğini, sonrasını da hatırlamadığını söyleyen Coşansel, kendisini getiren taksiye ücretini ödeyip gönderdiğini, başka bir taksiyle de Zafran Mahallesi'ne gidip bir marketten alkol aldığını, ormanlık bir alanda içtikten sonra aynı mahalledeki dede evine gittiğini belirtti. Fevzi Çakmak Karakolu'na giderken de 100 metre kala polislerin kendisinden kimlik sorması üzerine teslim olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Ölen Burcu Demir'in babası da sanığın hikaye anlattığını ve olaydan 1 hafta önce kızının ağlayarak Coşansel'in kendisini tehdit ettiğini söylediğini aktardı. İddianamede, tutuklu sanık Murat Coşansel hakkında 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Demir ailesinin avukatı da Coşansel'in eşine karşı tasarlayarak ve canice hisle suç işlediğini ifade ederek, bu suçtan yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı, 11 Temmuz'a erteledi.

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