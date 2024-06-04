Özer Çiller’e veda

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller'in ölümü üzerine büyük üzüntü yaşadı. Çiller için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından tabuta omuz veren Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in Türkiye'ye önemli hizmetleri olduğunu anlattı.

UZUN SÜRE ÇİLE ÇEKTİ

" Özer kardeşimiz, özellikle ekonomi alanında ülkemize ciddi hizmetler sunmuş bir kişiydi. Son dönemlerde, malum bir rahatsızlık yaşadı ve uzun bir süre bu çileyi çekti. Rabb'im, inşallah taksiratını hasenata tebdil eder ve makamını ali eder. Bizler de onun ülkemiz için sağladığı imkanları, ülkemizin geleceği için kullanmak adına adımlar atarız. Son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Rabb'im, mekanını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına, eşlerine ve dostlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. Törenin ardından Çiller, Kilyos Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



İki çocuk babası Özer Uçuran, evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı. Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.