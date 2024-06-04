Kasadan vahşet çıktı

Mersin Toroslar'da polis, şüphelendikleri motosiklet sürücüsü A.Y.'yi durdurdu. Araçta parçalanmış çelik kasa ile yüklü miktarda para bulan ekipler, A.Y.'yi olay yerinde sorguladı. A.Y., kasayı İnönü Mahallesi'ndeki bir evden aldığını söyledi. Adrese giden polis, dairede kapıyı kimsenin açmaması üzerine itfaiyeden destek istedi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeriye giren polis, Şule Özlem Ural'ın (32) cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede kadının boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. A.Y. cinayet şüphesi ile gözaltına alınırken, Ural'ın cenazesinin Yenişehir ilçesindeki Afet Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.