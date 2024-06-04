Fiyatlar fırladı! İşte BUDO’nun yeni tarifesi

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferine yüzde 52'lik zam yaptı.
BUDO, 22 Ocak 2024 tarihinde yaptığı zam ile fiyatları 230 lira olarak açıkladı.
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferine yüzde 52'lik zam yaptı.
BUDO, 22 Ocak 2024 tarihinde yaptığı zam ile fiyatları 230 lira olarak açıkladı.
FİYAT 350 LİRAYA YÜKSELDİ
Bu fiyatların üzerine yüzde 52'lik artış ile biletler 350 liraya çıkarıldı.
BUDO Eminönü Mudanya-Mudanya Eminönü arasında öğrenci ve çocuk yolcuları ise 250 liraya taşıyacak.
BUDO SEFERLERİ
Bursa'nın Mudanya ilçesinden hareket eden deniz araçları, İstanbul'un Eminönü/Sirkeci iskelesine ulaşım sağlıyor.
BUDO'nun Mudanya ile Eminönü arasındaki seyahat süresi seferin gerçekleşeceği güne, saatine ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, normal şartlarda yaklaşık süresi 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.