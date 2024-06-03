HAVA DURUMU | Bir anda bastırdı 40 dereceyi geçecek! Peş peşe aşırı sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl? | 3 Haziran 2024 hava durumu

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunan Özhaseki, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" dedi.

"SICAK GÜNLER BİTTİ, ÇOK DAHA SICAK GÜNLER KAPIDA"

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olunduğunu belirterek, "Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden (ECMWF) elde ettikleri tahminlerine göre, Türkiye'nin bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olduğuna vurgu yaptı.