HAVA DURUMU | Bir anda bastırdı 40 dereceyi geçecek! Peş peşe aşırı sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl? | 3 Haziran 2024 hava durumu

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunan Özhaseki, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" dedi.
"SICAK GÜNLER BİTTİ, ÇOK DAHA SICAK GÜNLER KAPIDA"
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olunduğunu belirterek, "Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden (ECMWF) elde ettikleri tahminlerine göre, Türkiye'nin bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olduğuna vurgu yaptı.
Sıcaklık tahminleri gösteren grafikleri de paylaşan Prof. Dr. Önol, şu uyarıda bulundu:
"Bugünden itibaren sıcak hava dalgası içindeyiz. Pazartesi ve salı günleri sıcaklıklar daha da yükselecek. Grafikler tahmin için ürettiğimiz simülasyonlardan, günlük maksimum sıcaklıklar.
Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen."
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu