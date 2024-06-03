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HAVA DURUMU | Bir anda bastırdı 40 dereceyi geçecek! Peş peşe aşırı sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl? | 3 Haziran 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Serin ve yağışlı mayıs ayından bir anda bunaltan sıcaklara geçtik. 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'de tabiri caizse çöl sıcakları yaşanıyor. Hem meteorolojiden hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sıcaklık uyarısı geldi. Bakan Özhaseki, "Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor" dedi. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 16:01 Güncelleme 03 Haziran 2024, 16:14
HAVA DURUMU | Bir anda bastırdı 40 dereceyi geçecek! Peş peşe aşırı sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl? | 3 Haziran 2024 hava durumu

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Yaz başından beri art arda gelen sıcak hava dalgalarına bir yenisi daha eklenecek. Yurt genelinde sıcaklıklar yeniden yükselecek ve mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak. Konuyla ilgili önemli uyarılar yapılırken, bir açıklama da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan hava sıcaklıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; yurdun genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunan Özhaseki, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" dedi.

"SICAK GÜNLER BİTTİ, ÇOK DAHA SICAK GÜNLER KAPIDA"
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olunduğunu belirterek, "Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden (ECMWF) elde ettikleri tahminlerine göre, Türkiye'nin bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olduğuna vurgu yaptı.

Sıcaklık tahminleri gösteren grafikleri de paylaşan Prof. Dr. Önol, şu uyarıda bulundu:

"Bugünden itibaren sıcak hava dalgası içindeyiz. Pazartesi ve salı günleri sıcaklıklar daha da yükselecek. Grafikler tahmin için ürettiğimiz simülasyonlardan, günlük maksimum sıcaklıklar.

Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen."

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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