Hatay’da 17 yaşındaki kızın ’Dayanamıyorum artık’ diyerek anlattığı cinsel istismar bakanlığı harekete geçirdi! Video çekip her şeyi anlattı

Ben artık dayanamıyorum. 17 yaşında hak etmediğim şeyler yaşadım. Benim için de 'Rızası var' demiş. Benim rızam yoktu. Kuaförde hiç kimse olmadan bir köşeye sıkıştırıp cinsel istismarda bulundu. Hiçbir şey yapamadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ailemize onun yüzünden 3 kişi geldi silahlarıyla.

Herkes şantaj yaptığımızı zannediyor, iftiralar atılıyor. Ben bu iftiralara maruz kalmaktan artık çok sıkıldım. Gerçekten yapamıyorum, dayanamıyorum artık. Çok çaresizim. Adam niye hala dışarıda, onu anlamıyorum. Başka kızların da canı yansın istemiyorum. Başka kızların da sesi olmaktan gurur duyuyorum.

İnşallah hak ettiğini yaşar. Ben hak ettiğimi yaşamadım çünkü. Hak ettiğimi hiç yaşamadım ben. Çok sıkıldım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bir aydır eve kapanmış durumdayım. Dayanamıyorum artık, olmuyor. Kaç kere ya kaç kere... Ben kasım ayından beri bu cinsel istismara maruz kalıyorum. Ama yok olmuyor"

BAKANLIK: KARARA İTİRAZ EDİLDİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "16.05.2024 tarihinde olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu olan çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edilmiş ve çocuk sosyal ekonomik destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Bakanlık olarak müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN