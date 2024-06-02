Kırmızı reçete itirafı

İstanbul Pendik'te parçalara ayrılıp çöp konteynerlerine dağıtılan ceset soruşturmasında öldürülen Nihat Salih'in, katili Bilal Dilek'e uyuşturucu niteliğindeki kırmızı reçeteli ilaçlar sattığı ortaya çıktı. Cinayeti reddeden Dilek, Salih'ten söz konusu ilaçlardan aldığını anlattı. Dilek ve Salih'in telefon görüşmesindeki kayıtlara göre; 12.58'te Dilek, Salih'i arayıp ilaç istedi. Salih, 13:03'te Dilek'in evine giderken görüntülendi. Salih'in telefon sinyali 13.15'te kesildi. Dilek'in 9 aydır eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığı anlaşıldı.

Seda Nur GÜNAYDIN

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