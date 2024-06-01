Sırtına M harfi çizmiş!

İstanbul Pendik'te Nihat Salih'in (79), 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış cesedinin bulunmasıyla sonuçlanan vahşi cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Tutuklanan Bilal Delik'in çöpe attığı peçeteyi iz kalmasın diye dönüp tekrar aldığı anlaşıldı. Polis, Salih'in sırtına bıçakla 'M' harfinin kazındığını, bunun da Delik'in eşi Meryem'in adının ilk harfi olduğu belirlendi. Delik'in 5 suç kaydının olduğu, Salih'in ise 2006'da fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu tespit edildi. Evde yaptığı aramalarda, balta ve bıçak gibi kesici aletler incelenmek üzere el konuldu.