Silikon patladı

Tunceli'de B.C. adlı genç adam, sosyal medyada gördüğü "Mutlu son masajı" ilanına inandı. İletişime geçtiği kişilere, görüşeceği kadınların göğüs ve dudak silikonlarına zarar gelmesi ihtimaline karşılık "teminat" olarak 50 bin lira yolladı. Ancak dolandırıldığını anladı. Sonra parasını isteyince bu kez de şantajla karşılaştı. Uyanıklar, "Bu yazışmaları eşine gönderip seni rezil ederiz" diye uyardı. B.C'ye kredi çektirip 170 bin lirasını daha aldı. Şikayet üzerine yapılan operasyonla 18 kişi yakalandı.

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