‘Sen kimsin’ cinayeti

Adana'da iki kızını eski eşinden alan kamyon şoförü Murat Kebube (37), marketten de pasta alıp evine gitmek istedi. Bu sırada sokakta eski baldızı Deniz Tuncel'le karşılaştı. Çocukları teyzelerine gitmek istedi. Ancak Kebube izin vermedi. Çocuklarla eve çıktığında, telefonla arayan Şahan Uğurlu, "Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsun. Bunun hesabını sorarım" deyince tartışma çıktı.

Olay büyüyünce Uğurlu, Kebube'nin evine baskına gitti. Kebube, kapısına gelen Uğurlu'yu çocuklarının gözleri önünde pompalı tüfekle ateş etti. Merdivenlerde eski baldızıyla karşılaşınca ona da kurşun yağdırdı. Uğurlu ve Tuncel hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kebube, "Çocuklarım yetim kaldı. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Tutuklandı.