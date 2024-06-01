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Düzenleme 'dog'ru olsun

Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 20 ameliyat geçiren öğrencinin ailesi, sokak hayvanları için “Geniş kapsamlı bir düzenleme” istedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Haziran 2024 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:01
Düzenleme ’dog’ru olsun

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Ankara Pursaklar ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Koca, 11 yaşındayken 29 Kasım 2021'de okul dönüşü boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yürüme mesafesindeki evine zamanında gelmemesi üzerine ailesinin ve öğretmenlerinin aramaya başladığı Enes arazide baygın bir şekilde bulunup hastaneye kaldırıldı. Koca'ya, yoğun bakım sürecinin ardından 3 yılda farklı yerlerinden 20 cerrahi operasyon yapıldı.

Şu an 14 yaşında olan lise 1. sınıf öğrencisi olan Koca, uzun süre yaşadığı travmayı atlatmadı. Yaşadıkları o acı dolu günleri anlatan anne Ayşe Koca, "Çocuğumun o kadar acılarına şahit oldum ki, 'o çekmesin de ben çekeyim' dediğim o kadar çok zamanlar oldu. Ben de bu acıyla yüz felci geçirdim. Benzer olayların önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu hayvanlar artık insana ve topluma zarar vermeye başladı. Buna kesin bir çözüm bulunmalı ve kimse de buna karşı çıkmamalı. Yani kesinlikle bu tasarının kabul edilmesini istiyoruz" çağrısı yaptı.

UYUTMAK SON ÇARE
Diyanet köpeklerin uyutulması konusunda açıklama yaptı: "Hiçbir canlıya zarar vermek dinimizde yok. Ancak saldırganlaşması ve zarar vermesine bağlı olarak da uyutulmasında bir sakınca yoktur...

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