‘Ürünlerimizi dünyaya tanıtmalıyız’

'Uluslararası Mutfak ve Sokak Lezzetleri' panelinde konuşan Develi Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, Develi Lokantası'nın kuruluş hikayesinden bahsetti, "Bugün karşınızda dördüncü kuşak aile bireyi olarak bulunuyorum. Bundan 112 yıl önce Gaziantep'te büyük babam tarafından kuruldu bu şirket. Tek kişiyle başlayan hikayemiz 16 lokasyon ve yüzlerce çalışanla devam ediyor" dedi. Bir diğer panelist Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu ise şöyle konuştu: "Kayseri deyince akla pastırma sucuk mantı geliyor. Bizim hikayemiz 1950'lerde bu yemeklerle başladı. Aynı dönem pastırma imal ederek iş hayatına başladık. Pastırmanın dünyada hak ettiği yeri bulamaması bizim onu iyi anlatamayışımızdan kaynaklanıyor. Bu açıdan bizim de İtalya ve Fransa gibi kendi ürünlerimizi küresel olarak tanıtacak faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor." Gastronomi kültürünü tüm dünyaya duyurmak gerektiğinin altını çizen Sabırtaşı Restoran'ın sahibi Mustafa Topçuoğlu da "Biz Sabırtaşı ailesi olarak Kahramanmaraş'tan başladık yolculuğumuza. Kahramanmaraş'ımızın lezzetlerini sadece ülkemize değil tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Yaban pancarıyla yaptığımız çorbamızı da tüm dünyaya tattırmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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