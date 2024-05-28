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Mersin'de iğrenç olay: Tavuğa cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı

Mersin'de iğrenç bir olay yaşandı. Bir şahıs tavuğa cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gözaltına alınan M.S isimli şahıs tutuklandı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 13:07 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 13:07
Mersin’de iğrenç olay: Tavuğa cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı

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Mersin'de tavuğa cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.S., tutuklandı.

Merkez Toroslar ilçesinde, bir kişi tavuğa cinsel istismarda bulunurken görüntülendi.

Mahalle muhtarı, polis ekiplerine şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek görüntülerden tespit ettiği M.S.'yi gözaltına aldı.

SAPIK TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., 'Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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